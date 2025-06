Tg News – 18/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Guerra in Iran, Khamenei in Tv: “Non ci arrenderemo mai” - Papa Leone XIV: “Straziati da grida che arrivano da luoghi guerra” - Maturità fra tracce social, Pasolini, Borsellino - Riccardo Bossi condannato per maltrattamenti alla madre - Uccisa nel Leccese: confessa il figlio 21enne - Chiara Petrolini ai domiciliari ma con braccialetto - Truffe on line, allarme di Bankitalia - Meloni su conclusioni vertice G7 in Canada - Previsioni 3B Meteo 19 Giugno /gtr