Tg News – 18/12/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Zelensky: “Truppe Ue ridurrebbero rischi nuova invasione Mosca” - Legge Bilancio, spunta emendamento su produzione e commercio armi - Agricoltori, lanci uova e pietre su edifici Parlamento Europeo - Garlasco, incidente probatorio su Sempio e Dna, presente Stasi - Sgomberato Centro Sociale a Torino dopo assalto a La Stampa - Trump: “L’America è tornata, ci sarà un boom senza precedenti” - Da oggi per certificato malattia basta Televisita - Media, a Roma siglata la nuova partnership tra le agenzie Xinhua e Italpress - Previsioni 3B Meteo 19 Dicembre gsl