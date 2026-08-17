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Tg News – 17/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lavitola dal carcere: “Pentito di aver inguaiato Ranucci” - Hormuz, Trump: “Se l’Oman si mette di mezzo lo bombarderemo” - Dall’Ucraina pioggia di droni contro Mosca - Furto opere Antonello da Messina, si cerca il basista - Venezia, uccide la ex, poi va a casa e si suicida - Etna, limitazioni ad aeroporto Catania fino a Martedì ore 12 - Il calciatore del Cagliari Trepy in coma dopo caduta in piscina - Ceuta, Parolin: “Su fenomeno migratorio serve approccio comune” - Previsioni 3B Meteo 18 Agosto azn