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Tg News – 17/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni dopo il G7 di Evian: “Soddisfatta, convergenze non scontate” - Usa-Iran, i 14 punti del Memorandum e il monito di Trump - Via libera dell’Eurocamera alla stretta sui rimpatri - Alta Velocità e disagi sulla Milano-Bologna - Cardinal Ruini, domani i funerali in San Pietro con il Papa - Esami al via, domani la prima prova scritta - Carburanti, inizia la discesa dei prezzi - Da Trenitalia un nuovo Intercity dedicato a “Toy Story 5” - Previsioni 3B Meteo 18 Giugno /gtr