Tg Sport – 10/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Europei Atletica: infortunio e ritiro per Mattia Furlani - Scontro totale FIFA-Confederazioni, attacco a gestione Infantino - Inter, pressing per Moussa Diaby e occhi su Curtis Jones - Juventus, nodo portiere: Di Gregorio ai saluti, pressing per Suzuki - Milan, Napoli e Roma tra uscite e nuovi colpi - MotoGp, tris Aprilia a Silverstone con la vittoria di Fernandez - Forfait ufficiale di Sinner a Cincinnati: recupero per gli Us Open /gtr