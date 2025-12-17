Home Video News Cronaca Tg News – 17/12/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Putin attacca gli europei “porcellini accodati a Biden” - Da Parlamento Ue via libera a stop import gas russo - Doppia stretta sulle pensioni dal 2032 in Italia - Open Arms, Pg Cassazione “Confermare assoluzione Salvini” - Gb, 15enne incriminato per aver ucciso una bimba - A Milano 18enne accoltellato fuori da scuola da 3 coetanei - Per le feste natalizie 19,3 milioni di italiani in viaggio - Meloni al Parlamento: “Non abbandoniamo Kiev ma non inviamo soldati” - Previsioni 3B Meteo 18 Dicembre azn