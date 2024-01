Tg News – 17/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - Meloni e Von Der Layen a Forlì per i fondi Pnrr - Nordio, separazione carriere magistrati non negoziabile - 42enne trovata morta in casa a Trento - Tragedia funivia Mottarone, al via processo - Elecrolux, 373 esuberi negli stabilimenti italiani - Hamas respinge la soluzione dei due stati - La principessa Kate operata all’addome a Londra - Siglato l'accordo per l'elettrificazione dell'area di Bagnoli - Previsioni 3B Meteo 18 Gennaio /gtr