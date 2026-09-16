Tg News – 16/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Abolito bollo per auto medie e piccole e tutte le moto - Ex Ilva, imprese indotto sospendono licenziamenti - Crolla palazzo a Gaza, almeno 20 morti, anche bambini - Usa “007 russi pianificano omicidi mirati in Usa e Europa” - Milano, alle medie tenta di strozzare il compagno di classe - Istat, già prima dei 16 anni il 15,3% delle donne ha subito violenza - Ad Agosto l’inflazione sale al +3,3% - Ue, von der Leyen “Minacce alla democrazia anche dall’interno” - Previsioni 3B Meteo 17 Settembre azn