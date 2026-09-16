Urso “La nuova Lancia Gamma il simbolo del rilancio dell’auto italiana”

ROMA (ITALPRESS) - "In questo "nuovo modello Made in Italy c'è il simbolo del rilancio dell'auto italiana, che deve essere supportato dalle riforme che noi chiediamo ormai da tanto tempo, da troppo tempo, alla nostra Europa. Sono giorni decisivi, non possiamo più aspettare: è l'ora di riformare la politica industriale europea per tutelare le imprese e il lavoro d'Europa". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della presentazione della nuova ammiraglia del marchio oggi nella sede del ministero, a Roma. (ITALPRESS). mrc/gtr (Fonte video: ufficio stampa Stellantis)