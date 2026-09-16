Palermo, blitz dei Carabinieri allo Zen. 59 denunce e sequestro di armi-droga

PALERMO (ITALPRESS) -I Carabinieri del Comando Provinciale, supportati da reparti speciali, cinofili, elicotteristi e tecnici dell'Enel, hanno svolto un'operazione ad ampio raggio nel quartiere di San Filippo Neri a Palermo. Il bilancio totale conta 59 persone denunciate a piede libero: 41 per furto di energia elettrica: scovati dai tecnici Enel pericolosi allacci abusivi alla rete pubblica. Nelle parti comuni dei palazzi i militari hanno scoperto un vero e proprio arsenale nascosto nel vano dei contatori. Il fiuto delle unità cinofile ha permesso di scovare e sequestrare 19 dosi di cocaina e oltre 80 tra panetti e dosi di hashish, nascosti tra cunicoli, sotto le auto e nelle aree condominiali pc/r