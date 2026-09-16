Salute dei capelli, debutto alla Milano Beauty Week per Color WOW

MILANO (ITALPRESS) - Debutto alla Milano Beauty Week per Color Wow. A Piazza San Babila, nel cuore del capoluogo lombardo, il brand haircare e hairstyling professionale di L'Oreal invita per cinque giorni iil pubblico a provare lo spray dream coat con un pop-up gratuito. L’esperienza immersiva sarà anche un momento di scoperta e consulenza personalizzata. f28/fsc/gtr (Video in collaborazione con L'Oréal)