Tg News – 16/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran apre a dialogo con Israele per de-escalation - Crisi Iran, benzina torna a salire, superati 1,7 euro - Spara a moglie ricoverata in ospedale e poi si uccide - Cassazione: “Non conto tempo reazione in violenza sessuale” - Maltempo in Veneto: persone bloccate in case dopo frana - Scade oggi prima rata Imu, pagamenti per 11 miliardi - Caritas, in Italia oltre 5,6 milioni di poveri assoluti - Iran, Netanyahu: “Teheran in fiamme ma non miriamo a civili” - Previsioni 3B Meteo 17 Giugno gsl