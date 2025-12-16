Home Video News Cronaca Tg News – 16/12/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mosca: “Non accetteremo truppe Nato in Ucraina” - Parlamento Europeo revoca immunità ad Alessandra Moretti - La Commissione Europea approva il piano casa, più aiuti - Legge di Bilancio, doppia stretta sulle pensioni anticipate - Omicidio Sharon Verzeni, chiesto ergastolo per Sangare - Liste di attesa, fino a 360 giorni per una Tac - Fontana di Trevi a pagamento, solo una ipotesi per il Comune - Fontana “Serve una ristrutturazione di tutto l’impianto carcerario” - Previsioni 3B Meteo 17 Dicembre azn