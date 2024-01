Tg News – 16/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Putin accusa Zelensky di condizioni proibitive per i negoziati - Cargo greco colpito da missile nel Mar Rosso - Ristoratrice suicida, Lucarelli minacciata di morte - Napoli, blitz antidroga della polizia - Crisi climatica, Sos dal Forum di Davos - Usa, Trump stravince in Iowa - La Roma esonera Mourinho e punta su De Rossi - Mattarella “Il disorientamento dei giovani è responsabilità di noi adulti” - Previsioni 3B Meteo 17 Gennaio /gtr