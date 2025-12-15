Tg News – 15/12/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Per Servizi Segreti autori strage Sidney erano legati ad Isis - Nobel Mohammadi ricoverata due volte dopo l’arresto - Colloqui a Berlino, Kiev “Incontri produttivi, verso accordo” - Casa Bianca striglia Netanyahu per aver violato la tregua - Schianto tra auto e scooter, muore 18enne mentre andava a scuola - L’Imam di Torino torna libero, ha lasciato Cpr Caltanissetta - Il regista Rob Reiner e la moglie uccisi in casa, fermato il figlio Nick - Mattarella “In Ucraina aberrante aggressione russa per ridefinire i confini” - Previsioni 3B Meteo 16 Dicembre /gtr