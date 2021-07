Tg News 14/7/2021

In questa edizione del Telegiornale troverete: Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli dopo 10 giorni Von der Leyen: "Più del 50% della popolazione adulta in Unione europea ha completato il ciclo vaccinale" Francia, è boom di prenotazioni per il vaccino dopo il discorso di Marcon sul green pass Francia sanziona Google per 500 milioni di euro