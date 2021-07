Tg News 13/7/2021

In questa edizione del Telegiornale troverete: Banche, a maggio 2021 i prestiti sono in rialzo Oms: "Preoccupa l'effetto sui contagi dei festeggiamenti per Euro2020" Covid, entro fine agosto 30 mila casi al giorno Istat, calo occupazione durante i mesi della pandemia, soprattutto per gli indipendenti