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Tg News – 13/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump attacca Papa Leone: “E’ un debole e pessimo su politica estera” - Falliti i negoziati Usa-Iran, scatta il blocco di Hormuz - Il Papa ad Algeri inizia il viaggio in Africa - Ungheria, Magyar: “Pronto a parlare con Meloni, l'Italia partner chiave” - Forte vento in Puglia, due vittime del maltempo - Crans-Montana, sequestrato il cellulare al sindaco - Giudice su Ferragni: “Pubblicità ingannevole ma non va processata” - Luisa Ranieri a Taormina per il taglio del nastro della nuova boutique Bvlgari - Previsioni 3B Meteo 14 Aprile azn