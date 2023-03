Tg News – 13/3/2023

In questa edizione: - Oscar, sette premi a “Everything, everywhere” - Crack Silicon Valley Bank, tensione sui mercati mondiali - Ancora duri combattimenti a Bakhmut - Nuovo naufragio in mare, 30 dispersi - Sondrio, due 15enni travolti dal treno - Papa Bergoglio, 10 anni di Pontificato - Schlein, “Il popolo Pd chiede unità e coerenza” - Previsioni 3B Meteo per il 14 Marzo abr/gtr