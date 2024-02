Tg News – 13/02/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Medio Oriente, telefonata Meloni-Schlein - Presidio per Ghali, scontri alla Rai di Napoli - Ultima Generazione, blitz agli Uffizi di Firenze - Presi i figli dell’autista di Messina Denaro - Morto il socialista Guido Intini - Crosetto in buone condizioni dopo ricovero - Crescono i residenti stranieri in Italia - Calvani: “Pullman da tutta Italia per manifestazione al Circo Massimo” - Previsioni 3B Meteo 14 Febbraio mrv