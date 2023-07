Tg News – 12/7/2023

In questa edizione: - A Foggia due fratellini annegano in una vasca - Distrutta da incendio la “Venere degli stracci” a Napoli - Zelensky "Pronti ad entrare nella Nato dopo la guerra" - Scioperi per treni e aerei tra Giovedì e Sabato - Vacanze sempre più care, specie al mare - Morto lo scrittore ceco Milan Kundera - 1520, il numero di pubblica utilità della C.R.I. - Previsioni 3B Meteo 13 Luglio /gtr