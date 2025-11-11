Home Video News Cronaca Tg News – 11/11/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Stupri di Caivano, due maggiorenni condannati anche in Appello - Madonna di Trevignano, veggente e marito a processo per truffa - Kiev si ritira da 5 insediamenti a Zaporizhzhia - Aereo militare turco si spezza in volo e precipita - Incendio in edificio occupato in periferia Roma, un ferito grave - Due anni dall’omicidio di Giulia Cecchettin, parla il padre - Bankitalia, tassi ancora in crescita sui nuovi mutui casa - Mattarella a Vienna: “Irresponsabile indebolire l’Onu” - Previsioni 3BMeteo 12 Novembre azn