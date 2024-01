Tg News – 11/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Femminicidio a Trento, uccide la compagna e si impicca - Salerno, grave bimbo di 3 mesi positivo alla cocaina - Svolta nella morte della bidella di Chieti, arrestato il marito - Acca Larentia, 10 indagati dalla Procura - Israele sotto accusa all’Aja per genocidio - Verso terzo mandato Governatori Regioni - Istat, produzione industria Novembre -1,5%, meglio occupazione - Ex Ilva, ministro Urso: “Urge intervento drastico” - Previsioni 3B Meteo 12 Gennaio gsl