Home Video News Cronaca Tg News – 10/9/2026
Tg News – 10/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Bce alza ancora i tassi dello 0,25% - Legge Elettorale, Senato boccia emendamento Pd su preferenze - Lavitola resta in carcere, Riesame conferma “metodo mafioso” - Trump show a Dallas: “Se vinciamo 5mila dollari a ogni americano” - Ucraina, Cremlino: “Condizioni per la pace uguali al 2024” - Maltempo, donna muore in sottopasso allagato in Friuli - Clima, Agosto 2026 il mese più caldo di sempre - Il Made in Italy del florovivaismo in vetrina nel Regno Unito - Previsioni 3B Meteo 11 Settembre mrv