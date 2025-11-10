Home Video News Cronaca Tg News – 10/11/2025
Tg News – 10/11/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Procura Parigi, sì a libertà vigilata per Sarkozy - Bufera Bbc, Trump scrive lettera e minaccia querela - Omicidio Sharon Verzeni, Sangare ritratta in aula - Individuato elicottero caduto nell’Aretino - Cade divieto educazione sessuale alle medie - Salvini chiede di allargare la rottamazione - Cucina italiana patrimonio dell’umanità, primo ok - Elkann striglia i piloti Ferrari - Previsioni 3BMeteo 11 Novembre azn