Tg News – 10/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Combattimenti intorno all’ospedale di Gaza - Tar annulla decreto carburanti su obbligo esporre prezzi - Biella, uccise la fidanzata, va ai domiciliari perché obeso - Devono rifare esame di maturità dopo ricorso di un’alunna - Francia, fermato l’autore delle stelle di David a Parigi - Bce: pronti a rivisitare i tassi in caso di shock monetario - Meloni: “Combattiamo l’evasione vera, non quella presunta” - Previsioni 3B Meteo 11 Novembre gsl