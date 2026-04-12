Home Video News Giovani Tg Giovani – 12/4/2026 Video News Giovani Pillole TG Giovani Tg Giovani – 12/4/2026 12 Aprile 2026 ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Rozzano i 25 anni del Servizio Civile Universale - Belle Époque... a lezione - A Pordenone un nuovo spazio per crescere insieme fsc/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole Sorsi di Benessere – Una crema ricca di proprietà benefiche Cronaca A Trieste sabotaggio alla linea elettrica, ripercussioni su oleodotto strategico per l’Europa: le immagini Tg1 Lombardia A Milano la tappa finale di “Io Prevengo”, l’iniziativa itinerante di Lilly Pillole Turismo Magazine – 11/4/2026 Europa QuiEuropa Magazine – 11/4/2026