Tg Economia – 8/6/2023

In questa edizione: - Ad aprile famiglie in difficoltà, pesa l'inflazione - Le imprese prevedono 1,4 milioni di assunzioni entro agosto - Ue, da SURE assistenza a 31,5 mln di lavoratori - "Summer Experience", al via la nuova offerta estiva di Trenitalia sat/mrv