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Bari, navi diventano spazi culturali con “Il Mare di Tutti” di Ventouris Ferries
BARI (ITALPRESS) - Non solo mezzi di trasporto, ma spazi aperti alla città, alla cultura e all'educazione. È stato presentato a Bari, a bordo della nave Rigel V, il progetto "Il Mare di Tutti", iniziativa socio-culturale promossa dalla compagnia Ventouris Ferries in collaborazione con il Comune di Bari. Il progetto, che accompagnerà l'avvio della stagione estiva 2026, punta a trasformare le navi della compagnia in veri e propri "contenitori culturali" aperti alla cittadinanza. xa2/mgg/gtr