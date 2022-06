Tg Economia – 6/6/2022

In questa edizione del Tg Economia: - Bce, progressi limitati per convergenza Paesi verso l’euro - Balneari, in 10 anni +25% imprese - Assicurazioni, la mutualità strumento di giustizia sociale - Imu, in scadenza il pagamento della prima rata fsc/sat/gtr