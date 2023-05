Tg Economia – 30/5/2023

In questa edizione:

- Nel 2022 competenze digitali di base richieste per 6 assunzioni su 10

- Contratti, firmato il rinnovo per i dirigenti pubblici

- Ferrovie, via libera Ue a piano italiano da 300 milioni

- Micro tasse, cancellarle può ridurre la pressione fiscale

