Tg Economia – 29/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pnrr, via libera alla quarta rata - Torna a crescere la fiducia dei consumatori - "Cassa di risparmio delle provincie lombarde", 200 anni di storia - RePowerEu, fondi alle imprese per la transizione ecologica abr/sat/gsl