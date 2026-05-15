Emirati Arabi, Zoppas “Made in Italy sempre molto richiesto”

MILANO (ITALPRESS) - Le relazioni commerciali tra Italia e Emirati Arabi Uniti "sono molto importanti. Su 28 miliardi di euro di esportazioni verso il Medio Oriente circa 10 sono proprio negli Emirati Arabi e prima di questa guerra l'export in quella direzione stava crescendo del 20% in tutti i settori che sono estremamente collimanti con la natura del Made in Italy". Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente di ICE Agenzia, a margine dell'edizione 2026 di Investopia in corso a Milano. xh7/sat/azn