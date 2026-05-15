Automotive, Urso “Benvenuti produttori cinesi interessati all’Italia”

MILANO (ITALPRESS) - "L'abbiamo detto con assoluta trasparenza all'inizio della legislatura che Stellantis doveva tornare centrale nel nostro paese e così è stato perché nel frattempo è cambiata la governance di Stellantis. Abbiamo anche detto che era necessario avere nel nostro paese anche una seconda casa automobilistica e per questo abbiamo sottoscritto degli accordi governativi durante la nostra missione in Cina. Credo che non una, due o tre, forse anche più di tre" case automobilistiche "stiano pensando di investire anche nel nostro Paese. A loro dico: benvenuti! Tanto più alla luce del fatto che Stellantis intende realizzare con queste case automobilistiche una partnership non meramente commerciale". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine dell'edizione 2026 di Investopia in corso a Milano alla domanda sul possibile interesse del brand automobilistico cinese BYD per gli stabilimenti di Stellantis in Italia. xh7/sat/azn