Tg Economia – 27/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dalla Commissione Ue via libera alle modifiche al Pnrr - A Baveno il Forum del turismo, asset strategico per l'economia - Dalla Fondazione Cariplo 153 milioni per le attività filantropiche - Concordato preventivo biennale, tutte le novità sat/gsl