Tg Economia – 26/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - In Italia i salari reali inferiori al 2008 - La bilancia turistica torna ai livelli precovid - Terna, investimenti per 17,7 mld entro il 2028 - Risparmio energetico, tra le opzioni anche il mutuo green abr/sat/gsl