Tg Economia – 23/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Data center, in Italia 23 miliardi di investimenti entro il 2030 - L'Ue rafforza i controlli sugli investimenti esteri - Ponti di primavera, 14 milioni gli italiani in viaggio - Bonus Tari 2025, istruzioni per l'uso sat/azn