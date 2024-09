Tg Economia – 2/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A luglio la disoccupazione scende ai minimi dal 2008 - Il 45% degli italiani rinuncia a partire, pesa il caro-prezzi - Brusco calo delle auto elettriche in Europa, solo Cina in crescita - Mutui, il mercato affronta una fase complicata fsc/mrv