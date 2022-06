Tg Economia – 17/6/2022

In questa edizione: - Dalla Bce arriva un nuovo scudo anti-spread - Mobilità connessa e sostenibile, Generali e Telepass lanciano "Next" - In cammino verso Omc 2023, al centro la decarbonizzazione - Rottamazione ter, gli obblighi per chi aderisce sat/gsl