Tg Economia – 16/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inflazione ancora in crescita a marzo - Ue ed Emirati Arabi verso un accordo di libero scambio - Open-es Camp, investire in ESG un'opportunità per le Pmi - Sicurezza sul lavoro, un bando a fondo perduto per le aziende mgg/azn