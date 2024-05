Tg Economia – 14/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Assegno unico, 4,8 miliardi nel primo trimestre 2024 - Ue, per i veicoli pesanti nuove regole sulle emissioni - Turismo congressuale, Italia prima in Europa - Riciclo dei tessuti, settore sull'orlo del collasso sat/gsl