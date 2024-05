Tg Economia – 13/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Indice del disagio sociale ancora in calo a marzo - Made in Italy, nel 2023 export alimentare a quota 380 miliardi - La Sugar Tax preoccupa le imprese - Trend positivo per il mercato del lavoro, ma i salari restano fermi sat/fsc/gsl