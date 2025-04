Tg Economia – 11/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Referendum, con "Futura" la Cgil lancia la corsa al quorum - Intesa Sanpaolo, design chiave del successo per il Made in Italy - Materiali per le costruzioni, il 2024 anno positivo - Immobili, le mappe catastali sono disponibili anche on line abr/azn