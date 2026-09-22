Terza settimana di combattimenti nello Yemen, equilibrio tra forze governative e Houthi

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – I combattimenti nello Yemen, lungo la costa e nelle zone rurali occidentali, sono entrati nella terza settimana dopo l’inizio degli scontri il 13 settembre. Secondo l’editor degli affari yemeniti di Al Jazeera, Ahmed Al-Shalfi, le forze governative sono riuscite ad assorbire e a recuperare lo shock diretto e improvviso provocato dal ritiro di alcune formazioni costiere e dal controllo sul campo ottenuto dagli Houthi il 10 settembre.

Oggi l’equazione militare è tornata a una situazione di sostanziale parità e equilibrio. Al-Shalfi ha sottolineato che il controllo Houthi su Mocha e sulla fascia costiera di Bab al-Mandab resta “fragile e instabile”.

Le forze governative hanno interrotto tutti i tentativi di espansione e di fortificazione, basandosi su una strategia di messa in sicurezza delle alture di Kahbub e delle zone a sud e a ovest di Taiz.

L’obiettivo è proteggere la porta settentrionale di Hajj e mantenere le truppe houthi sulla costa in una posizione esposta. Nel frattempo le Forze dei Giganti del Sud, fedeli al governo yemenita, hanno annunciato di aver sferrato colpi precisi contro veicoli e raggruppamenti di elementi Houthi sui fronti di Al-Wazi’iyah e Kahbub.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).