Egitto, Abdelatty “Rafforzare il coordinamento arabo e fermare l’escalation”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdelatty, ha partecipato alla riunione consultiva dei ministri degli Esteri arabi, svoltasi a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri egiziano. Abdelatty ha sottolineato l’importanza di rafforzare il coordinamento arabo sulle questioni che riguardano gli interessi strategici e la sicurezza nazionale dei Paesi arabi.

Sulla questione palestinese, il ministro egiziano ha ribadito la necessità di un’azione araba unitaria per porre fine all’occupazione, proteggere il popolo palestinese e garantirne i legittimi diritti, sostenendo un processo politico volto alla creazione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale.

Abdelatty ha inoltre ribadito la condanna dell’Egitto per gli attacchi iraniani contro Paesi arabi, sottolineando il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati e la necessità di contenere l’escalation e tornare al dialogo politico e diplomatico. Il ministro ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza e la libertà della navigazione nel rispetto del diritto internazionale, ribadendo che la sicurezza del Mar Rosso è responsabilità degli Stati rivieraschi, e ha chiesto una soluzione politica alla crisi yemenita che preservi l’unità e l’integrità territoriale del Paese.

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