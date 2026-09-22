Libia, Menfi vede il presidente turco Erdogan a New York: “Avanti con processo politico ed elezioni”

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha avuto a New York colloqui bilaterali con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, incentrati sugli sviluppi politici in Libia e sul rafforzamento della cooperazione bilaterale.

Secondo quanto riportato dall’ufficio stampa della presidenza del Consiglio Presidenziale libico, i due presidenti hanno sottolineato l’importanza di portare avanti il processo politico verso la fine della divisione e delle fasi di transizione, creando le condizioni per elezioni presidenziali e parlamentari inclusive che ristabiliscano la legittimità sulla base della volontà popolare e conducano all’unificazione delle istituzioni statali e a una stabilità duratura.

Hanno inoltre ribadito che il processo politico deve essere di proprietà e guida libiche, lontano da interferenze e imposizioni, preservando la sovranità, l’unità e l’indipendenza decisionale della Libia e garantendo la partecipazione di tutti senza esclusione o emarginazione.

Le due parti hanno concordato sulla necessità di continuare il coordinamento e il rafforzamento del partenariato tra Libia e Turchia a servizio degli interessi comuni dei due popoli.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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