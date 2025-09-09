Arruolava giovani stranieri, arrestato un estremista islamico residente nel mantovano / Video

BRESCIA (ITALPRESS) – All’alba di questa mattina la Polizia di Stato, al termine di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, ha eseguito una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari ristretti disposta dal GIP presso il Tribunale di Brescia nei confronti di un trentasettenne cittadino del Bangladesh residente nella Provincia mantovana, ritenuto responsabile del compimento di attività, penalmente rilevanti per arruolamento per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

L’attività investigativa, condotta dalle D.I.G.O.S. di Brescia e di Genova, con la collaborazione della DIGOS di Mantova, coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione / U.C.I.G.O.S., discende dalle articolate evidenze investigative emerse dall’analisi del dispositivo dell’indagato effettuata dalla DIGOS di Genova nel contesto di altra attività di indagine, culminata nella recente condanna in via definitiva di un giovane per il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, segnatamente l’associazione terroristica Tehrik e Taliban Pakistan, ramificazione di Al Qaeda.

In particolare, grazie alle evidenze investigative, si è rilevato come tale giovane fosse stato indottrinato proprio dall’odierno indagato, che ne carpiva la fiducia, interessandosi della sua storia personale, della sua fede e della sua cultura in materia; nonostante il ragazzo gli avesse confessato di non avere frequentato una scuola Coranica ma di leggere testi dello scrittore Ali Jaber al Fayfi (già attivista di Al Qaeda), l’indagato gli assicurava di disporre di tanti “libri religiosi” per i ragazzi giovani, offrendosi di spedirglieli. In tal modo, l’indagato teneva fede alla sua promessa di istruire, formare e perfezionare il giovane nello studio e nella pratica della dottrina jihadista, ed il giovane ?niva per diventare e riconoscersi quale suo “allievo”. Il maestro, infatti, concentrava gli argomenti di discussione sulla “causa” del jihad con numerosi riferimenti ad attivisti qaedisti o autori progenitori del pensiero dello Stato Islamico (fra cui Sayyid Qutb Ibrahim Husayn al-Shadhili, considerato un ideologo e martire del radicalismo islamico).

Dall’analisi della copia forense dello smartphone dell’indagato, è emerso l’interesse del predetto verso video contenenti tecniche operative di addestramento militare (posizioni a fuoco con arma lunga; transizione da arma lunga ad arma corta; 1’avanzamento in copertura tattica); tali evidenze, oltre al possesso di numeroso materiale d’area, appaiono dimostrative- unitamente alla attività di insegnamento, proselitismo e “profetizzazione” dei giovani allievi, dell’adesione dell’indagato all’Islam più radicale, che pratica e propugna l’inscindibile compenetrazione fra fede e lotta armata, anche a discapito di civili infedeli (kuffar), come mezzo per l’imposizione di questa religione sulle altre; ciò sino al martirio personale, raggiunto al culmine di un antagonismo che si infiltra nelle maglie della società occidentale, per distruggerla dal suo interno, operando la cosiddetta “taqiyya”. Nel contesto, con il concorso operativo anche della DIGOS di Venezia, sono state eseguite due perquisizioni nei confronti di soggetti che hanno intrattenuto rapporti qualificati con l’indagato.

PIANTEDOSI “ARRESTO BRESCIA DIMOSTRA NOSTRA EFFICACIA”

“L’operazione condotta oggi a Brescia, che ha portato all’arresto di uno straniero accusato di arruolare giovani jihadisti, rappresenta una chiara dimostrazione dell’efficacia del nostro sistema di sicurezza nel prevenire e contrastare le minacce terroristiche. Si tratta del frutto di un’attività investigativa complessa, perseguita con competenza e dedizione dalle questure di Brescia e di Genova, con la collaborazione di Mantova, coordinate dalla Direzione centrale della polizia di Prevenzione, che testimonia l’altissimo livello di competenza e dedizione della Polizia di Stato, fiore all’occhiello del nostro Paese e punto di riferimento in ambito europeo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine va il mio plauso. L’attenzione del ministero dell’Interno e del Governo resta massima perché la sicurezza dei cittadini e la difesa della nostra convivenza civile rimangono la priorità assoluta”.

