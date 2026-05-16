Fontana “Le Olimpiadi di Milano-Cortina senza dubbio una scommessa vinta”

SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA) (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano senza dubbio una scommessa vinta. All’inizio non è stato semplice: ricordo bene le tante polemiche, le controversie e anche i tentativi di sminuire il lavoro che stavamo portando avanti. Oggi però possiamo dire che i risultati stanno arrivando e che il percorso intrapreso si è rivelato corretto. Certamente gli effetti più rilevanti li misureremo nel medio e lungo periodo, ma già adesso emergono dati molto incoraggianti. Durante il periodo olimpico abbiamo registrato un incremento delle presenze turistiche di circa il 15%, con benefici diffusi non solo nelle sedi direttamente coinvolte dalle competizioni, ma lungo tutta quella che possiamo definire la “via delle Olimpiadi”: Milano, Como, Lecco, Sondrio e tutti i territori collegati hanno visto crescere in modo significativo flussi e attrattività”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Santa Margherita Ligure durante il Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia.

“Un dato particolarmente interessante riguarda anche l’aumento degli acquisti tax free, un segnale chiaro del fatto che si sia trattato in larga misura di turismo internazionale, capace di generare valore reale per il territorio. Ma – ha aggiunto – sono convinto che il meglio debba ancora venire. Le Olimpiadi hanno lasciato al mondo una bellissima immagine della Lombardia: da una parte la straordinaria bellezza dei nostri territori, dall’altra la capacità organizzativa che abbiamo saputo dimostrare. E oggi vediamo crescere richieste, interesse e attenzione verso la nostra regione proprio come conseguenza diretta di quella vetrina globale”. “Su questa scia – ha sottolineato Fontana – è già partita una riflessione ancora più ambiziosa insieme a Liguria e Piemonte: quella di valutare una possibile candidatura congiunta per una futura edizione delle Olimpiadi estive. Non si tratta di una semplice suggestione, ma di un percorso che stiamo iniziando ad approfondire in maniera seria e concreta insieme ai tre presidenti di Regione e ai sindaci coinvolti. Stiamo facendo un’analisi dettagliata degli impianti di cui disponiamo, cercando di capire quali infrastrutture siano già adeguate e quali eventuali elementi manchino per costruire un dossier credibile, soprattutto in vista dell’opportunità che potrebbe aprirsi nel 2036″.

“Naturalmente – le parole del governatore – siamo ancora in una fase di valutazione. Dovremo capire se gli interventi necessari saranno sostenibili e se ci saranno le condizioni per avanzare una candidatura forte. Però partiamo da un elemento importante: l’esperienza maturata con Milano-Cortina ci ha dimostrato di avere competenze, organizzazione e una capacità concreta di affrontare sfide di questa portata. È chiaro che, rispetto alle Olimpiadi invernali, un evento estivo richiederebbe investimenti economici maggiori, ma anche in questo caso il principio dovrebbe restare lo stesso: investire non in opere fini a sé stesse, ma in infrastrutture utili ai territori. Lo abbiamo fatto già con Milano-Cortina: gran parte degli investimenti non è stata destinata esclusivamente alle esigenze olimpiche, ma a opere che cittadini e territori chiedevano da tempo, come il miglioramento delle infrastrutture, della mobilità e degli impianti sportivi. Le Olimpiadi sono state l’occasione per accelerare processi di sviluppo che comunque sarebbero stati necessari”.

“Per quanto riguarda invece la Liguria, che per la Lombardia rappresenta storicamente una destinazione di riferimento, soprattutto dal punto di vista turistico, credo che abbia già dimostrato da decenni di possedere tutte le caratteristiche per essere un’attrazione di livello internazionale. Se c’è un aspetto sul quale si può continuare a lavorare è probabilmente quello dei collegamenti e dell’accessibilità, per rendere ancora più semplice e veloce raggiungere il territorio. Per il resto – ha concluso Fontana – la Liguria ha tutte le qualità per continuare a essere una meta di assoluto valore nel panorama turistico europeo e internazionale”.

– foto ufficio stampa Forum del Turismo –

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