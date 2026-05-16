Auto investe una coppia di anziani a Milano, morto un uomo

MILANO (ITALPRESS) – Incidente stradale in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, dove marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati travolti da un’auto mentre attraversavano la strada. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso. L’auto, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, guidata da un uomo italiano del 1966, proveniva da via Chiese e viaggiava in direzione del centro città quando, all’altezza dell’incrocio con via Vizzola, ha investito i due pedoni che presumibilmente, utilizzando l’attraversamento pedonale, attraversavano la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al suo senso di marcia.

L’uomo, del 1949, è stato trasportato in codice rosso alla Multimedica di Sesto San Giovanni, dove è deceduto. La donna, del 1950, è stata portata al Niguarda di Milano, dove è stata ricoverata e portata in sala operatoria. L’automobilista, negativo all’etilometro e al drug test, sotto choc è stato accompagnato in codice verde all’ospedale Civile di Sesto San Giovanni.

– foto di repertorio IPA Agency –

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