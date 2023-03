ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 23,52 in Molise. L’epicentro è stato

individuato nella zona a 2 km 2 da W Montagano (Campobasso) a una profondità di 23 km. Non sono stati registrati danni ma sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile. Notte di paura, comunque, per le popolazioni dei luoghi interessati. Altre scosse di assestamento sono state registrate nel corso della notte e in mattinata, la più forte di magnitudo 2.6. Alle 6.43.

-foto: fonte Openstreetmap, screenshot dal sito terremoti.ingv.it

(ITALPRESS).